DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verloren

Am 09.03.2025 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 53,63 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,865 BASF-Aktien. Die gehaltenen BASF-Anteile wären am 06.03.2026 84,41 EUR wert, da der Schlussstand 45,27 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 15,59 Prozent verkleinert.
BASF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
