DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren BASF-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

BASF-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die BASF-Aktie an diesem Tag bei 65,32 EUR. Bei einem BASF-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 153,092 BASF-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 071,03 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 22.03.2024 auf 52,72 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -19,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BASF eine Börsenbewertung in Höhe von 47,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at