DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Die BASF-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 65,24 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,533 BASF-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,66 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 23.01.2026 auf 46,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 29,34 Prozent vermindert.

Der Marktwert von BASF betrug jüngst 41,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at