BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Anlage unter der Lupe
|
20.04.2026 10:03:41
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades BASF-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,97 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,409 BASF-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,36 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 17.04.2026 auf 52,77 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 25,64 Prozent verkleinert.
BASF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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