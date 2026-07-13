BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BASF-Investment im Blick 13.07.2026 10:04:05

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie gebracht.

Am 13.07.2021 wurde das BASF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 67,90 EUR. Bei einem BASF-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,473 BASF-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 47,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,03 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 29,97 Prozent.

Insgesamt war BASF zuletzt 42,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten