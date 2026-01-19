BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Rentables BASF-Investment?
|
19.01.2026 10:04:02
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden BASF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das BASF-Papier an diesem Tag bei 52,18 EUR. Bei einem BASF-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 191,644 BASF-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 545,42 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 16.01.2026 auf 44,59 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,55 Prozent verringert.
Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 39,86 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: BASF SE
