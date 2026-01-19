BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables BASF-Investment? 19.01.2026 10:04:02

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in BASF eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden BASF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das BASF-Papier an diesem Tag bei 52,18 EUR. Bei einem BASF-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 191,644 BASF-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 545,42 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 16.01.2026 auf 44,59 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,55 Prozent verringert.

Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 39,86 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten