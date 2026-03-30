DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BASF-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die BASF-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren BASF-Anteile an diesem Tag 67,12 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,490 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BASF-Aktie auf 52,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,62 EUR wert. Mit einer Performance von -22,38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war BASF zuletzt 46,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at