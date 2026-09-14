BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Rentables BASF-Investment?
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14.09.2026 10:03:41
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das BASF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BASF-Papier bei 71,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,403 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 51,83 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 72,70 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 27,30 Prozent verkleinert.
Alle BASF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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