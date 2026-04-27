DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Dividende zahlt Bayer den Anlegern

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Bayer-Anteilseigner über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Bayer am 24.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,11 EUR vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Insgesamt wurde beschlossen 127,00 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 17,59 Prozent an.

Veränderung der Dividendenrendite

Die Bayer-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 38,50 EUR aus dem XETRA-Handel. Der Dividendenabschlag auf das Bayer-Wertpapier erfolgt am 27.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Bayer-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Der Bayer-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,30 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 0,57 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Bayer via XETRA um 29,07 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -9,86 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Bayer-Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (BASF, Merck, Henkel vz) erweist sich Bayer 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenzahlung von 2,25 EUR und einer Dividendenrendite von 2,25 Prozent.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Bayer

Somit würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 0,28 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Bayer

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Bayer steht aktuell bei 37,823 Mrd. EUR. Bayer besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00. Der Umsatz von Bayer betrug in 2025 45,575 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf -3,68 EUR.

Redaktion finanzen.at