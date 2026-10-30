Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Frühe Investition
|
30.10.2026 10:03:36
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bayer-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 40,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,582 Bayer-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 47,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 178,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,90 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 47,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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