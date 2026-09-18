Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Bayer-Investmentbeispiel 18.09.2026 10:04:01

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Bayer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 18.09.2016 wurde die Bayer-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bayer-Aktie bei 89,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,194 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 548,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,04 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 548,94 EUR entspricht einer negativen Performance von 45,11 Prozent.

Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 48,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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