Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Lukrativer Bayer-Einstieg?
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11.09.2026 10:03:35
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Bayer-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 45,78 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bayer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,185 Bayer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (48,70 EUR), wäre das Investment nun 106,39 EUR wert. Mit einer Performance von +6,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,39 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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