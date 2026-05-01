Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Profitable Bayer-Investition?
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01.05.2026 10:03:56
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die Bayer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 99,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,860 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 38,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 837,71 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,62 Prozent.
Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 35,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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