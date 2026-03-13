DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor einem Jahr verdient

Bayer Aktie

Bayer-Investmentbeispiel 13.03.2026 10:03:45

Vor Jahren in Bayer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.03.2025 wurden Bayer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,90 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 43,668 Bayer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 39,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 708,73 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,87 Prozent angezogen.

Bayer war somit zuletzt am Markt 38,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

