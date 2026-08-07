Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Bayer-Investition 07.08.2026 10:03:56

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Bayer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bayer-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Bayer-Papiers betrug an diesem Tag 52,37 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hat, hat nun 19,095 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 943,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 5,67 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Bayer betrug jüngst 48,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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