Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Lukratives Bayer-Investment?
|
03.07.2026 10:04:07
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bayer-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,05 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bayer-Aktie investiert, befänden sich nun 383,877 Bayer-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 53,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 483,69 EUR wert. Damit wäre die Investition 104,84 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Bayer belief sich zuletzt auf 48,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
02.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.07.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Bayer schafft eigenständige Einheit für US-Glyphosatgeschäft - Aktie steigt deutlich (dpa-AFX)
|
02.07.26