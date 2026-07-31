Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Bayer-Anlage unter der Lupe 31.07.2026 10:03:59

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Bayer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Bayer-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Bayer-Aktie bei 27,35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,656 Bayer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 48,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,11 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,11 Prozent.

Am Markt war Bayer jüngst 46,85 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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