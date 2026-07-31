DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Bayer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Bayer-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Bayer-Aktie bei 27,35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,656 Bayer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 48,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,11 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,11 Prozent.

Am Markt war Bayer jüngst 46,85 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at