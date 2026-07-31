Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Bayer-Anlage unter der Lupe
|
31.07.2026 10:03:59
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Bayer-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Bayer-Aktie bei 27,35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,656 Bayer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 48,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,11 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,11 Prozent.
Am Markt war Bayer jüngst 46,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
|
30.07.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.26
|Bayer-Aktie im Plus: Weitere Zulassung für Kerendia in China beantragt (Dow Jones)
|
28.07.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
27.07.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.07.26
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
27.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)