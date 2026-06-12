Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Lukrativer Bayer-Einstieg?
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12.06.2026 10:03:55
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bayer-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51,11 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 195,656 Bayer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 35,79 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 002,54 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -29,97 Prozent.
Bayer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com