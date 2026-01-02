Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Bayer-Investition im Blick
|
02.01.2026 10:03:35
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Bayer-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bayer-Aktie bei 48,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,077 Bayer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 37,01 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,86 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 23,14 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 36,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
