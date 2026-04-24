Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Bayer-Performance im Blick
|
24.04.2026 10:03:40
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Bayer-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bayer-Aktie bei 54,53 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investierten, hätten nun 18,339 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 734,27 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Anteils am 23.04.2026 auf 40,04 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26,57 Prozent eingebüßt.
Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,53 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock
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