Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Investmentbeispiel
|
16.10.2026 10:03:30
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet
Die Bayer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 89,10 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 112,233 Bayer-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (44,41 EUR), wäre die Investition nun 4 984,29 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 50,16 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Bayer betrug jüngst 44,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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