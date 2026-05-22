DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Bayer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bayer-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 55,99 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 178,603 Bayer-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,91 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 949,46 EUR wert. Damit wäre die Investition um 30,51 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Bayer eine Börsenbewertung in Höhe von 38,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at