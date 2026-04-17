Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Profitable Bayer-Investition?
|
17.04.2026 10:03:58
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bayer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Bayer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bayer-Papier an diesem Tag 61,52 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,625 Bayer-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 40,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,86 Prozent verringert.
Der Bayer-Wert an der Börse wurde auf 40,02 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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