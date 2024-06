DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 10 Jahren angefallen

Am 28.06.2014 wurde die Bayer-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Bayer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 100,77 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,923 Bayer-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.06.2024 259,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,11 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 259,10 EUR, was einer negativen Performance von 74,09 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 25,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at