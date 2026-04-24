DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Beiersdorf-Dividende

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Beiersdorf am 23.04.2026 eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. Alles in allem schüttet Beiersdorf 223,00 Mio. EUR an Aktionäre aus. So schrumpfte die Beiersdorf- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1,76 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Via XETRA beendete die Beiersdorf-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 74,10 EUR. Der Beiersdorf-Anteilsschein wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Beiersdorf-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Beiersdorf-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das Beiersdorf-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,07 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,81 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Beiersdorf via XETRA um 40,86 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -38,77 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Beiersdorf-Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Beiersdorf

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,02 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,39 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Beiersdorf

Die Dividenden-Aktie Beiersdorf gehört dem DAX 40 an und ist an der Börse aktuell 16,184 Mrd. EUR wert. Beiersdorf verfügt über ein KGV von aktuell 22,05. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Beiersdorf einen Umsatz von 9,852 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 4,25 EUR.

Redaktion finanzen.at