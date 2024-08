DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beiersdorf-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Beiersdorf-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Beiersdorf-Papier bei 121,10 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investierten, hätten nun 0,826 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 09.08.2024 auf 125,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,00 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4,00 Prozent.

Der Beiersdorf-Wert an der Börse wurde auf 28,23 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at