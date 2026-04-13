Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Performance unter der Lupe
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13.04.2026 10:03:42
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Beiersdorf-Papier an diesem Tag 77,86 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 12,844 Beiersdorf-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 75,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 967,12 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 967,12 EUR entspricht einer negativen Performance von 3,29 Prozent.
Der Börsenwert von Beiersdorf belief sich jüngst auf 16,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Beiersdorf
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