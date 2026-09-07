Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Beiersdorf-Performance im Blick 07.09.2026 10:04:00

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr gekostet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Beiersdorf-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Beiersdorf-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Beiersdorf-Papier bei 97,32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,275 Beiersdorf-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 785,45 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 04.09.2026 auf 76,44 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,45 Prozent eingebüßt.

Beiersdorf markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Beiersdorf AG

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