DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Beiersdorf-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 111,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,895 Beiersdorf-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,89 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 30.01.2026 auf 100,45 EUR belief. Damit wäre die Investition um 10,11 Prozent gesunken.

Beiersdorf markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at