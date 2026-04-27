DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Beiersdorf-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Beiersdorf-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 126,45 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 0,791 Beiersdorf-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,14 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 57,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,95 Prozent verringert.

Alle Beiersdorf-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at