Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Lukrativer Beiersdorf-Einstieg?
|
17.11.2025 10:03:54
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 100,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Beiersdorf-Papier investiert hätte, befänden sich nun 100,000 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 91,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 126,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,74 Prozent verringert.
Beiersdorf wurde am Markt mit 19,95 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich (finanzen.at)