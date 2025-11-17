Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

17.11.2025

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Beiersdorf-Aktien gewesen.

Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 100,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Beiersdorf-Papier investiert hätte, befänden sich nun 100,000 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 91,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 126,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,74 Prozent verringert.

Beiersdorf wurde am Markt mit 19,95 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Beiersdorf

