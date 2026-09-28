Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Langfristige Investition
|
28.09.2026 10:03:45
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Beiersdorf-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Beiersdorf-Anteile bei 84,17 EUR. Bei einem Beiersdorf-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,881 Beiersdorf-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 78,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 933,35 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,67 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 16,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Beiersdorf AG
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