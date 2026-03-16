Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Anlage unter der Lupe
|
16.03.2026 10:04:12
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren eingebracht
Beiersdorf-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Beiersdorf-Papier an diesem Tag bei 80,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,247 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,81 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 13.03.2026 auf 78,44 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,19 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Beiersdorf betrug jüngst 17,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:29
|XETRA-Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
13.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)