DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Beiersdorf-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Beiersdorf-Papier an diesem Tag bei 80,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,247 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,81 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 13.03.2026 auf 78,44 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,19 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Beiersdorf betrug jüngst 17,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at