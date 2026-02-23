Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

Hochrechnung 23.02.2026 10:04:23

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Beiersdorf-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Beiersdorf-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 128,15 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,780 Beiersdorf-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 83,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 106,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16,89 Prozent verkleinert.

Der Beiersdorf-Wert an der Börse wurde auf 23,28 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.02.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
02.02.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
19.01.26 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
