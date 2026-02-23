DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Beiersdorf-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Beiersdorf-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 128,15 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,780 Beiersdorf-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 83,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 106,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16,89 Prozent verkleinert.

Der Beiersdorf-Wert an der Börse wurde auf 23,28 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at