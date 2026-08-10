DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

Am 10.08.2025 wurde das Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Beiersdorf-Anteile 100,65 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,994 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 80,68 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 07.08.2026 auf 81,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,32 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 17,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at