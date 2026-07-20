DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Beiersdorf-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie betrug an diesem Tag 114,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Beiersdorf-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,875 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2026 69,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 79,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,53 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Beiersdorf betrug jüngst 17,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at