Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Investment
|
12.10.2026 10:03:45
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 122,15 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investierten, hätten nun 0,819 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 63,97 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 09.10.2026 auf 78,14 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 36,03 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 16,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09.10.26
|Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.at)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel Das macht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
06.10.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel runter auf 73 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Beiersdorf AG
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|78,68
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.