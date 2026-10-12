Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Beiersdorf-Investment 12.10.2026 10:03:45

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Beiersdorf-Aktie gebracht.

Das Beiersdorf-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 122,15 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investierten, hätten nun 0,819 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 63,97 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 09.10.2026 auf 78,14 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 36,03 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 16,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Beiersdorf AG

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