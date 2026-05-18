Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Rentable Beiersdorf-Investition? 18.05.2026 10:04:29

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Beiersdorf-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Beiersdorf-Anteile letztlich bei 119,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,834 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,46 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 15.05.2026 auf 70,06 EUR belief. Damit wäre die Investition 41,54 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 15,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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