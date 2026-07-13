Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Beiersdorf-Performance im Blick 13.07.2026 10:04:05

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Beiersdorf-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 109,25 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Beiersdorf-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91,533 Beiersdorf-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie auf 77,82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 123,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,77 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Beiersdorf einen Börsenwert von 16,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Beiersdorf AG

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