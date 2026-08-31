Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Beiersdorf-Investition im Blick 31.08.2026 10:03:47

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Beiersdorf-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Beiersdorf-Anteile bei 83,41 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,199 Beiersdorf-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 96,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 80,42 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 96,42 EUR entspricht einer negativen Performance von 3,58 Prozent.

Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,54 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

mehr Analysen
20.08.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
18.08.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
12.08.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
12.08.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 79,42 -1,22% Beiersdorf AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:43 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen