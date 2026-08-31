Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Investition im Blick
|
31.08.2026 10:03:47
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde das Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Beiersdorf-Anteile bei 83,41 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,199 Beiersdorf-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 96,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 80,42 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 96,42 EUR entspricht einer negativen Performance von 3,58 Prozent.
Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,54 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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