Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Performance im Blick 27.07.2026 10:04:12

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 27.07.2021 wurde das Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie betrug an diesem Tag 101,30 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investierten, hätten nun 9,872 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 765,45 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 24.07.2026 auf 77,54 EUR belief. Mit einer Performance von -23,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Beiersdorf eine Börsenbewertung in Höhe von 16,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Beiersdorf AG

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