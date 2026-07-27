Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Performance im Blick
|
27.07.2026 10:04:12
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren angefallen
Am 27.07.2021 wurde das Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie betrug an diesem Tag 101,30 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investierten, hätten nun 9,872 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 765,45 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 24.07.2026 auf 77,54 EUR belief. Mit einer Performance von -23,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Beiersdorf eine Börsenbewertung in Höhe von 16,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|78,52
|1,63%