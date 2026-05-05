BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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BMW-Anlage unter der Lupe 05.05.2026 10:03:51

DAX 40-Titel BMW-Aktie: Hätte sich eine Investition in BMW von vor 10 Jahren gelohnt?

DAX 40-Titel BMW-Aktie: Hätte sich eine Investition in BMW von vor 10 Jahren gelohnt?

Bei einem frühen Investment in BMW-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BMW-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das BMW-Papier an diesem Tag 75,53 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 132,398 BMW-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 064,87 EUR, da sich der Wert eines BMW-Anteils am 04.05.2026 auf 76,02 EUR belief. Damit wäre die Investition 0,65 Prozent mehr wert.

Der BMW-Wert an der Börse wurde auf 46,13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

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