DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BMW-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der BMW-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 75,42 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,326 BMW-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,43 EUR, da sich der Wert eines BMW-Anteils am 09.03.2026 auf 78,76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,43 Prozent gesteigert.

Insgesamt war BMW zuletzt 49,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at