BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Langfristige Investition
|
10.03.2026 10:03:35
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der BMW-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 75,42 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,326 BMW-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,43 EUR, da sich der Wert eines BMW-Anteils am 09.03.2026 auf 78,76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,43 Prozent gesteigert.
Insgesamt war BMW zuletzt 49,07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: KENCKOphotography / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
|
06.03.26
|BMW-Aktie tiefer: BMW Austria steigert Umsatz 2025 auf fast 10 Milliarden Euro (APA)
|
04.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
03.03.26
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.at)