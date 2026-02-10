BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Lukrativer BMW-Einstieg?
|
10.02.2026 10:04:07
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die BMW-Aktie an diesem Tag bei 69,08 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 144,760 BMW-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen BMW-Papiere wären am 09.02.2026 12 773,60 EUR wert, da der Schlussstand 88,24 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,74 Prozent gesteigert.
BMW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: KENCKOphotography / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
|
10.02.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.02.26