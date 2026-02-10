BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Lukrativer BMW-Einstieg? 10.02.2026 10:04:07

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren BMW-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die BMW-Aktie an diesem Tag bei 69,08 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 144,760 BMW-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen BMW-Papiere wären am 09.02.2026 12 773,60 EUR wert, da der Schlussstand 88,24 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,74 Prozent gesteigert.

BMW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

