DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen BMW-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der BMW-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,74 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 167,392 BMW-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 846,67 EUR, da sich der Wert einer BMW-Aktie am 19.08.2024 auf 82,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,47 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 51,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at