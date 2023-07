DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes BMW-Investment eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BMW-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das BMW-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 59,73 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,674 BMW-Aktien. Die gehaltenen BMW-Papiere wären am 17.07.2023 178,80 EUR wert, da der Schlussstand 106,80 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 78,80 Prozent.

Insgesamt war BMW zuletzt 68,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at