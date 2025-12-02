BMW Aktie
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BMW-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85,26 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 117,288 BMW-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 89,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 483,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,83 Prozent gesteigert.
BMW war somit zuletzt am Markt 53,95 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
