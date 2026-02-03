BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Frühe Anlage
|
03.02.2026 10:04:03
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades BMW-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71,73 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,941 BMW-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BMW-Papiers auf 88,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 226,82 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 226,82 EUR, was einer positiven Performance von 22,68 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete BMW eine Marktkapitalisierung von 54,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ninelle / Shutterstock.com
