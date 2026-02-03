BMW Aktie

Frühe Anlage 03.02.2026 10:04:03

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BMW-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BMW-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71,73 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,941 BMW-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BMW-Papiers auf 88,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 226,82 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 226,82 EUR, was einer positiven Performance von 22,68 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete BMW eine Marktkapitalisierung von 54,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

