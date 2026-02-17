BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Performance im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.02.2025 wurde die BMW-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84,08 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,189 BMW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,42 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 6,42 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 54,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images
