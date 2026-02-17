BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Performance im Blick 17.02.2026 10:11:40

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen BMW-Investment verdienen können.

Am 17.02.2025 wurde die BMW-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84,08 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,189 BMW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,42 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 6,42 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 54,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images

