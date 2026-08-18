DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren BMW-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der BMW-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,85 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,235 BMW-Papiere. Die gehaltenen BMW-Aktien wären am 17.08.2026 7 306,20 EUR wert, da der Schlussstand 58,34 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 26,94 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von BMW belief sich jüngst auf 35,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at