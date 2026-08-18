BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Langfristige Performance
|
18.08.2026 10:03:34
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der BMW-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,85 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,235 BMW-Papiere. Die gehaltenen BMW-Aktien wären am 17.08.2026 7 306,20 EUR wert, da der Schlussstand 58,34 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 26,94 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von BMW belief sich jüngst auf 35,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.08.26
|Gewinne in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
Analysen zu BMW AG
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|58,76
|0,75%